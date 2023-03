La nave Diciotti cambia porto: i migranti non arriveranno a Reggio Calabria

StrettoWeb

La nave Diciotti della Guardia costiera ha cambiato porto. Non arriverà dunque a Reggio Calabria come era previsto. Lo ha reso noto la Prefettura di Reggio Calabria senza specificare quale sia la nuova destinazione. Secondo alcune fonti, l’imbarcazione potrebbe dirigersi ad Augusta o a Catania. La nave ha a bordo circa 600 migranti: 526 trasferiti dall’hotspot di Lampedusa a causa delle condizioni di sovraffollamento in cui si trova la struttura e gli altri soccorsi in mare durante la navigazione.