NATO, Erdogan: “sì all’adesione della Finlandia”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Abbiamo deciso di iniziare il processo di ratifica in Parlamento” per l’adesione della Finlandia alla Nato. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo finlandese Sauli Niinisto ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. La Finlandia ha intrapreso “azioni autentiche e concrete” riguardo alle richieste della Turchia per avviare la ratifica dei protocolli di adesione, ha aggiunto il presidente turco.

Dopo diversi rinvii, il Parlamento ungherese ha fissato il voto sulla ratifica dell’adesione della Finlandia alla Nato per lunedì 27 marzo. Lo ha annunciato il partito di maggioranza al governo, Fidesz. “Il Parlamento ungherese è sovrano e risponde solo al popolo. Pertanto, non ci piegheremo alle pressioni esercitate dalle Ong liberali dall’estero sui tempi e sulle modalità di approvazione delle leggi da parte del Parlamento“, ha aggiunto il partito di Viktor Orban. L’Ungheria è, insieme alla Turchia, l’unico Paese a non aver proceduto alla ratifica dell’adesione dei due Paesi all’Alleanza Transatlantica. L’annuncio giunge all’indomani dell’incontro del premier ungherese, Viktor Orban, con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a margine del vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi (Ots).

Erdogan ha auspicato che il Parlamento di Ankara possa ratificare i protocolli di adesione alla Nato della Finlandia prima delle elezioni in Turchia, in programma il 14 maggio. Erdogan si è espresso in questi termini durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo finlandese Sauli Niinisto ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt, in cui ha annunciato che il parlamento turco avvierà presto il processo di ratifica per l’adesione di Helsinki all’Alleanza atlantica.

Il partito di maggioranza ungherese, Fidesz, ha deciso di “sostenere l’adesione della Finlandia alla Nato“, mentre nel caso della Svezia “la delegazione deciderà più avanti“. Lo scrive su facebook il leader di Fidesz, Kocsis Máté.