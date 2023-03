Nascondeva droga negli slip, 25enne arrestato a Crotone

StrettoWeb

Il fattaccio è avvenuto a Crotone a seguito di un posto di blocco. Il giovane, originario di Cirò Marina, si trovava a bordo di un veicolo quando gli agenti della Volante lo hanno fermato ed hanno cominciato a perquisirlo. Da lì, l’amara scoperta: 100 grammi di hashish nascosti negli slip, che lo hanno fatto finire in stato di arresto alla Procura di Crotone, colpevole del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Ma l’accaduto rivela un’altra insolita scoperta: il ragazzo infatti era in compagnia di un uomo di 37 anni, conducente del veicolo, il quale è stato a sua volta perquisito. Le forze dell’ordine hanno rivenuto 1 grammo di cocaina avvolto in pellicola trasparente e nascosto nel calzino destro. L’uomo, in questo caso identificato solo come assuntore, è stato segnalato alla Prefettura e sottoposto a sanzione amministrativa.