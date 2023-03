Movimento turismo del vino Calabria: Dorina Bianchi eletta presidente

StrettoWeb

Il Movimento Turismo Vino Calabria rinnova la sua rappresentanza. Nel corso della partecipata assemblea dei soci svolta a Lamezia Terme Dorina Bianchi è stata eletta nuovo presidente del sodalizio. La produttrice dell’azienda La Pizzuta del Principe che opera in Val di Neto, succede a Pier Luigi Aceti che dopo anni alla guida del movimento calabrese ha terminato il suo mandato.

“Il turismo del vino in Italia vale 2,5 miliardi di euro e movimenta circa 14 milioni di persone. I dati del 2022 in continuo aumento dopo gli anni di pandemia ci consegnano una situazione florida per un segmento turistico nel quale la Calabria può giocare un ruolo strategico e fondamentale avendo le potenzialità giuste per creare ricchezza attorno ad un movimento in forte crescita” ha affermato la neo presidente del Movimento Turismo del Vino Calabria.

L’obiettivo della nuova presidenza e del consiglio d’amministrazione sarà quello di “fare rete, accrescere il numero di cantine che aderiscono al movimento, per dare vita ad una offerta enoturistica diversificata che metta in risalto le potenzialità dei territori e costruisca modelli sostenibili attorno al mondo del vino“.

Nel nuovo consiglio d’amministrazione siederanno anche Giuseppe Fragomeni dell’azienda Barone Macrì di Gerace che assume il ruolo di vice presidente, Antonio Statti della Statti di Lamezia Terme, Renato Marvasi dell’azienda Marchisa vini di Tropea e Valerio Cipolla di Tenuta Celimarro di Castrovillari che avrà il ruolo di segretario.

Tra i prossimi appuntamenti di Mtv Calabria l’evento Cantine aperte, da sempre momento di promozione e valorizzazione delle cantine e dei territori del vino regionale mentre siamo alla vigilia del Vinitaly 2023.