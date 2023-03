E’ morto Carlo Mupo, protagonista della Reggina che conquistò la prima B con Maestrelli

StrettoWeb

In tanti non c’eravamo, in quel lontano 1965, eppure ogni tifoso della Reggina quella formazione la ricorda, anche per sentito dire. Quasi una filastrocca: Persico, Mupo, Barbetta, Alaimo, Gatto, Camozzi, Florio, Santonico, Neri, Sbano, Ferrigno. E’ la formazione che ha conquistato la Serie B per la prima volta nella storia amaranto con Maestrelli in panchina. Un altro dei protagonisti, però, non c’è più: si tratta di Carlo Mupo, morto all’età di 88 anni.

“L’Associazione Italiana Calciatori – scrive l’AIC – ricorda con stima ed affetto Carlo Mupo, ex calciatore di Foggia, Bari e Reggina scomparso oggi all’età di 88 anni. Insieme a Campana, Rivera, Mazzola, Bulgarelli, De Sisti, Losi, Castano, Sereni e Corelli fu tra i padri fondatori dell’AIC nonché primo Segretario Generale del 1968 al 1972″. Nato ad Avellino nel 1935, viveva a Roma.