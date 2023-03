Lutto nel mondo del cinema: è morto Ivano Marescotti, aveva 77 anni

StrettoWeb

E’ morto, a Ravenna, l’attore e regista Ivano Marescotti, aveva 77 anni. Era da qualche giorno ricoverato in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Il noto attore aveva lavorato con Checco Zalone, Roberto Benigni, Marco Risi, Daniele Luchetti, Carlo Mazzacurati, Ridley Scott, Anthony Minghella e Gabriele Muccino.

Marescotti è stato protagonista di circa 70 film film con personaggi distanti: dal dottor Randazzo in Johnny Stecchino al leghista di Cado dalle nubi di Checco Zalone, passando per il papà di Alex in Jack Frusciante è uscito dal gruppo e poi Pietro, l’anziano genitore di A casa tutti bene, il film di Gabriele Muccino del 2018.