“Mio fratello è volato in cielo, tifava Reggina. Ora voglio che il Granillo lo ricordi”

“Vorrei tanto che al Granillo si dedicasse un minuto di raccoglimento per mio fratello Daniele Malaspina, grandissimo tifoso della Reggina volato via improvvisamente a 46 anni pochi mesi fa, magari con questa foto proiettata nel monitor gigante dello stadio. Chi può aiutarmi? Voglio un ricordo per lui, se lo merita, mi ha spezzato il cuore. Ti amo Dany”. Questo messaggio è stato diffuso sui social, nonché inviato alla nostra redazione, da Manuel Malaspina, tifoso amaranto come il fratello, Daniele, che purtroppo è volato in cielo qualche mese fa.

Ora Manuel vuole che tutto il Granillo lo ricordi e ha chiesto pubblicamente alla società che possa essere dedicato un minuto di silenzio per lui, “magari con questa foto proiettata nel monitor gigante dello stadio”, scrive Manuel postando un’immagine.