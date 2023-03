Milazzo: si è dimesso l’assessore alla viabilità

StrettoWeb

L’avv. Beatrice De Gaetano, assessora al Comune di Milazzo, titolare delle deleghe alla Viabilità e polizia municipale, Protezione Civile, Politiche giovanili, della famiglia e parità di genere si è dimessa. Lo ha comunicato con una lettera al sindaco nella quale spiega che la decisione di lasciare l’incarico è “esclusivamente di natura personale in quanto negli ultimi mesi gli impegni professionali sono aumentati rendendo poco conciliabile la mia attività con l’azione politico-amministrativa che comporta un impegno costante. Impegno che la sottoscritta – si legge nella nota – ha svolto in questi due anni e mezzo di mandato sempre con grande entusiasmo, spirito di servizio e disponibilità con l’unico obiettivo di essere a disposizione della collettività”.

Tra le righe della missiva anche “la disponibilità a mettere a disposizione tutta la mia esperienza personale ed acquisita in questo periodo di mandato, per accompagnare la futura attività amministrativa nelle forme che riterrà più opportune”. Quindi il ringrazia-mento ai colleghi dell’Esecutivo, ai Consiglieri comunali tutti, ai dipendenti del Comune per la collaborazione e l’auspicio che “l’Amministrazione possa continuare nel percorso intrapreso nell’intesse della Città di Milazzo”.

Il sindaco Pippo Midili ha accolto le dimissioni ringraziando l’Assessora per “il proficuo impegno, la competenza e la passione messa nello svolgimento dell’incarico assegnato. Lascia l’Esecutivo una professionista che ha dimostrato sempre dedizione nell’espletamento delle attività connesse al suo incarico, ma sono certo che nel corso di questo ulteriore scorcio di legislatura non mancherà il supporto e l’apporto dell’avv. De Gaetano per portare a compimento tutti i lavori avviati e ancora da avviare da parte dell’Amministrazione”.