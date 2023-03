Milazzo: riqualificazione di San Paolino, la Giunta approva il progetto esecutivo

StrettoWeb

La giunta municipale di Milazzo ha approvato oggi il progetto esecutivo di riqualificazione ambientale ed urbanistica dell’area urbana di San Paolino, che era stato esitato favorevolmente dalla conferenza di servizi. Ora gli uffici potranno bandire la gara per aggiudicare i lavori.

L’intervento – spesa 800 mila euro – finanziato dal governo nazionale nel rispetto della misura che assegna agli enti locali contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di degrado sociale e marginalizzazione, punta a riqualificare dal punto di vista ambientale ed urbanistico il popoloso quartiere che sorge oltre l’ex passaggio a livello e che da sempre necessita di interventi strutturali quali ad esempio la realizzazione di parcheggi che è stata prevista in questa progettualità. Si procederà inoltre alla ricostruzione dei marciapiedi con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, al rifacimento dell’impianto per la raccolta delle acque meteoriche e del manto stradale, alla installazione di una nuova illuminazione a risparmio energetico.

“In sintesi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Santi Romagnolo – si andrà a rifunzionalizzare l’area che accoglie il complesso degli alloggi popolari di competenza dello Iacp che oggi si presenta fortemente degradato al fine di permettere una migliore fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. Ora è fondamentale definire tutto l’iter per l’aggiudicazione perché è doveroso passare alla fase operativa in modo celere anche perché le risorse vengono assegnate ai Comuni ma ci sono tempi da rispettare, quindi la burocrazia deve accelerare. Siamo consapevoli che Milazzo oggi ha portato a casa tantissime risorse e quindi occorre realizzarli passando dall’indirizzo politico alle cose concrete”.