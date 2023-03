Milazzo: sosta a tempo ed agevolazioni per i residenti, proposta una modifica al Regolamento

StrettoWeb

Il consigliere comunale Massimo Bagli ha presentato un atto di indirizzo col quale chiede all’Amministrazione Comunale di Milazzo di modificare il vigente regolamento comunale in tema di sosta a tempo prevedendo che il contrassegno che consente la sosta ai residenti nelle relative zone abbia la durata di un anno solare decorrente dal giorno del rilascio e di consentire ai titolari di contrassegni già scaduti di formulare istanze di rinnovo, disponendo altresì che si ometta di verbalizzare i titolari dei contrassegni scaduti.

“Ad oggi – afferma il consigliere comunale – secondo quanto previsto dall’attuale regolamento i possessori del contrassegno in scadenza avrebbero dovuto formulare richiesta di rinnovo entro e non oltre il 28 febbraio e pertanto è accaduto che coloro che non hanno ottemperato tempestivamente alla formulazione dell’istanza di rinnovo, si ritrovano nella pregiudizievole condizioni di non poter ottenere la proroga stante l’impossibilità tecnica di accedere all’apposito servizio telematico predisposto dal Comune e quindi di presentare anche tardivamente la richiesta di rinnovo. Con la conseguenza che rischiano di andare incontro a delle multe. Una situazione assurda e per questo ho invitato l’Amministrazione a porre in essere dei correttivi immediati”.