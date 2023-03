Milazzo: lavori a piazza Marconi, le zone interessate alle modifiche viarie

StrettoWeb

Con ordinanza dirigenziale sono state disposte delle modifiche alla viabilità della zona di piazza Marconi per consentire lo svolgimento dei previsti lavori di riqualificazione disposti dall’Amministrazione comunale. Da lunedì 13 marzo sino giorno 4 luglio cambierà temporaneamente la segnaletica stradale in piazza Marconi e nel tratto stradale di via XX Luglio ed Alcide De Gasperi, limitrofo alla predetta piazza.

Nello specifico è stato previsto il divieto di sosta, sui quattro lati antistanti piazza Marconi; nel tratto stradale di via Alcide De Gasperi, limitrofo alla piazza Marconi; nel tratto stradale di via XX Luglio, limitrofo a piazza Marconi. Disposto anche il divieto transito veicolare nel tratto stradale di piazza Marconi (lato nord), dall’intersezione con via XX Luglio all’intersezione con via Alcide De Gasperi. I tratti interessati alle modifiche saranno messi in sicurezza mediante recinzione di cantiere e apposita segnaletica stradale.