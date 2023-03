Milazzo: i commercianti incontrano il sindaco

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I rappresentanti del Centro Commerciale naturale “Centro Storico” (CCN) guidati dal presidente Pippo Russo si sono incontrati con il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, per delineare le strategie comuni da portare avanti nel corso del 2023. L’obiettivo è quello di rivitalizzare il centro cittadino e invertire la tendenza alla chiusura delle attività commerciali che da tempo soffrono. Una delle richieste fatte dai commercianti è quella di facilitare le aperture di nuove attività con sgravi dei tributi comunali sia per l’affittuario che per i commercianti. E il sindaco Midili ha spiegato che il Comune ha già approvato un regolamento che consente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni d’età e alle donne, di qualsiasi età, che intendono avviare per la prima volta nel territorio comunale una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo (artigianali e micro, piccole e medie imprese, commerciali, turistiche e di servizi) di fruire delle agevolazioni.

Si è parlato poi del nuovo appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento che prevede diverse modifiche rispetto all’attuale assetto. Intanto, saranno applicate tariffe differenziate in base alla zona con corrispettivi che variano da 60 centesimi a un euro l’ora. Per la prima volta in Italia inoltre a Milazzo i totem emetteranno un tagliando di cortesia per sostare 10 minuti gratuitamente.

Il sindaco Midili ha quindi elencato una serie di iniziative che verranno realizzate nel corso dell’anno e che dovrebbero rendere il centro più dinamico e “attrattivo”. Innanzitutto si punterà sulla sicurezza con una presenza coordinata di agenti di polizia locale e forze dell’ordine, poi si migliorerà il decoro e la pubblica illuminazione e nel periodo estivo, dal 15 luglio al 30 settembre sarà prevista la chiusura dell’intero centro cittadino proprio per favorire una migliore vivibilità garantendo il transito ai residenti. E in marina Garibaldi saranno promossi eventi di animazione con la presenza di artisti di strada.

Nel medio termine poi la ristrutturazione dell’ex mercato coperto e degli adiacenti locali che attualmente ospitano il commissariato di Polizia e dell’ex ritrovo Diana di via Crispi permetterà di mettere a disposizione altri spazi (centro servizi con possibilità di co-working, sala congressi da 200 posti, struttura multifunzionale). “L’Amministrazione si impegna per migliorare i servizi e rendere la città più accogliente – ha detto Midili dopo aver ascoltato tutte le proposte dei commercianti – ma è chiaro che un ruolo chiave dovrà averlo la categoria per motivare chi arriva a Milazzo a visitare i negozi, con una offerta che sia appetibile. La crisi dei centri storici non riguarda solo Milazzo, ma tutti insieme abbiamo il dovere di cercare di invertire la rotta”.