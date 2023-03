Milazzo: concorso “Disegno la mia città”, coinvolte tutte le scuole cittadine

StrettoWeb

L’assessorato ai Beni culturali e Pubblica Istruzione del Comune di Milazzo, nell’ambito delle manifestazioni inerenti la Giornata Mondiale del Disegno, che sarà celebrata il prossimo 27 aprile 2023, ha promosso una competizione a premi denominata “La Città Che Vorrei” – 1^ Edizione del Concorso “Disegno la mia città”, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado della città

“Il concorso – spiega l’assessore Lucia Scolaro – mira a valorizzare il patrimonio artistico, culturale storico e ambientale della città di Milazzo e si pone come obiettivo il rafforzamento del legame con il territorio attraverso la fantasia, il racconto e la creatività degli studenti che con un disegno o uno schizzo, racconteranno come vivono la propria città, come la vedono o come la vorrebbero. Il Disegno o schizzo, per la cui realizzazione si è lasciato ampio spazio alla creatività degli studenti, anche in ragione dell’età e del livello di istruzione, dovrà identificare in modo semplice, diretto ed immediato gli aspetti architettonici di uno o più edifici del territorio comunale e/o scorci di particolare bellezza, elogiandone gli aspetti più caratterizzanti presenti o immaginati”.

Sono previsti 3 premi per i primi tre classificati e tre menzioni speciali, sia per la sezione A che per la sezione B. Il Bando, con relativi allegati, è stato trasmesso a tutte le Istituzioni scolastiche. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 27 aprile alle ore 10:30 a Palazzo D’Amico.