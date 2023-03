Migranti: croce con i legni del barcone naufragato per la Via Crucis organizzata a Cutro | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una settimana fa la strage dei migranti a Cutro, oggi si è svolta una Via Crucis organizzata dalla Vicaria di Belcastro e di Isola Capo Rizzuto in memoria delle persone morte nel naufragio di domenica scorsa.

In testa al corteo c’è la croce realizzata, su incarico di don Francesco Loprete, parroco di Isola Capo Rizzuto, dall’artista Maurizio Giglio con i resti del barcone affondato. “Abbiamo voluto realizzare questa croce – ha detto don Francesco – per ricordare i tanti innocenti morti nel naufragio. Questo dramma non si cancellerà mai dalle nostre menti. Dopo duemila anni Cristo è ancora in Croce“. Alla Via Crucis ha partecipato anche l’arcivescovo di Crotone, monsignor Angelo Raffaele Panzetta.