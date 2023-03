Migranti, ecco l’ultima: “i profughi ce li manda Putin”

StrettoWeb

La questione migranti continua a tenere banco in Italia, tra strage di Cutro e altri sbarchi verificatisi nelle ultime ore. Una nuova “versione” sulla vicenda viene fornita dal capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo: a detta sua i profughi li manda la Russia di Putin e per questo sulla questione dovrebbe intervenire la Nato.

“Mi pare evidente – dice Romeo a Libero – che la Russia possa avere l’interesse a destabilizzare quell’area geografica per moltiplicare i flussi migratori e mettere in difficoltà i Paesi europei che si sono schierati contro di lei nella guerra con l’Ucraina. Se tu blocchi l’invio di grano, aumenti l’inflazione e la disoccupazione, è ovvio che un popolo alla fame cercherà di scappare in Europa. Ma voi credete davvero che le guerre si combattano solo con le armi convenzionali? La Russia sta creando una vera e propria ‘bomba migratoria’ per mettere in difficoltà l’Europa. Provate a pensare se a un certo punto dovesse incendiarsi la situazione politica nel Nord Africa. Sarebbe un disastro per l’Europa e soprattutto per l’Italia che è in prima linea nel Mediterraneo”.

Da qui l’invito alla Nato: “è arrivato il momento di coinvolgere anche l’Alleanza Atlantica. Qui non c’è più tempo da perdere. Nel Mediterraneo passano gasdotti, elettrodotti, che possono diventare bersagli di guerra. Serve subito un piano che da un lato stabilizzi la situazione geopolitica in Africa e dall’altro presidi il Mediterraneo e blocchi le partenze”.