Migranti, Consiglio dei Ministri a Cutro: ecco le misure in arrivo

L’emergenza migranti sarà il tema di cui dibatterà il Consiglio dei Ministri convocato per domani alle 15:45 a Cutro, cittadina in provincia di Crotone dove è avvenuta la strage nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio. Il governo si accinge, quindi, a varare nuovo decreto: le misure andranno nella direzione di un innalzamento delle pene per gli scafisti ( si starebbe addirittura valutando di raddoppiare le pene, che attualmente vanno da 1 a 5 anni), rafforzamento dei corridoi umanitari e potenziamento dei flussi regolari.

Nel decreto ci sarebbe anche una norma per introdurre maggiori controlli sul fronte accoglienza per evitare raggiri. Dopo il decreto flussi e la stretta contro le navi delle Ong, si profila un nuovo intervento.