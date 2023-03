Migranti, l’allarme del Premier Meloni: “rischiamo 900mila arrivi”

StrettoWeb

Nella serata di ieri il premier Giorgia Meloni ha incontrato prima il collega portoghese Antonio Costa e a seguire il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. L’incontro molto atteso con Macron in un albergo nel centro di Bruxelles è avvenuto a margine del summit dei 27 leader Ue e si è concluso dopo un’ora e mezza di colloquio faccia a faccia dove sarebbe arrivato una sorta di disgelo dopo le polemiche dei mesi scorsi.

In precedenza, Giorgia Meloni aveva lanciato l’allarme sulla Tunisia: “se crolla del tutto, c’è il rischio che arrivino 900mila persone che l’Italia non è in grado di accogliere”. Meloni è apparsa “molto preoccupata” ed ha spinto affinchè venga approvato il prestito del Fondo Monetario Internazionale per Tunisi.