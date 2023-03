StrettoWeb

Il Consiglio dei Ministri è convocato per giovedì 9 marzo 2023 nel Comune di Cutro, il comune in provincia di Crotone dove è avvenuta la strage di migranti. E’ quanto comunica in una nota Palazzo Chigi. Il Cdm era stato annunciato dal premier Giorgia Meloni nei giorni scorsi.

La riunione si terrà nel corso del pomeriggio. Saranno successivamente comunicati l’orario, la sede e l’ordine del giorno.