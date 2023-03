“In arrivo 685 mila migranti sulle coste italiane”, ma c’è chi smentisce | DETTAGLI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La pressione dei migranti sulle coste italiane potrebbe aumentare sempre di più con sempre maggiore difficoltà ad accogliere ed eventualmente salvare in mare le persone in difficoltà. I servizi segreti avrebbero lanciato un allarme: oltre 685 mila migranti irregolari provenienti dalla Libia sarebbero pronti a partire per sbarcare sulle coste dell’Italia. La cifra è emersa nel report sull’immigrazione che viene inviato settimanalmente al governo.

Ma per Matteo Villa dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale sono numeri errati: “685 mila sono i migranti presenti (stime ONU), non quelli pronti a partire. L’anno scorso previdero 400.000 sbarchi. Mie previsioni: 110.000. Sbarchi effettivi: 105.000”.