Mezzo pesante in fiamme sull’A2, ancora lunghe code e disagi al traffico tra Vibo e Sant’Onofrio

Una domenica agitatissima sull’A2, quella odierna. Da questa mattina, infatti, è chiuso il tratto di Autostrada tra Vibo e Sant’Onofrio a causa di un mezzo pesante in fiamme. Le auto, da diverse ore, stanno seguendo il percorso alternativo obbligatorio, riprendendo l’Autostrada a Pizzo. Questo ha creato diversi disagi al traffico e lunghe code, che si stanno protraendo alla serata.

La strada, infatti, anche in serata non era stata ancora liberata. Questo per via del grasso animale, disperso dal mezzo, che ha reso scivoloso e quindi pericoloso l’asfalto. Verso Sud, però, quasi un’ora di fila per percorrere tutto il percorso alternativo, a causa delle tante auto di ritorno. Al momento si stanno eseguendo delle verifiche tecniche finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza per i veicoli in transito lungo l’autostrada. Qualora non fosse possibile il ripristino con le usuali operazioni di pulizia del piano viabile sarà necessario procedere con la fresatura e la ripavimentazione del tratto