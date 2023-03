Messina: successo per il 1° Congresso dello Stretto sulla nefrologia pediatrica

StrettoWeb

Partecipata la cerimonia inaugurale del 1° congresso dello Stretto sul tema: La nefrologia pediatrica nell’ universo del bambino : le nuove sfide promosso dall’unità operativa semplice Dipartimentale di Nefrologia Pediatrica con Dialisi diretta dal prof. Roberto Chimenz che ha precisato l’ obiettivo del convegno che si avvale della presenza dei massimi esperti nazionali nel campo della Nefrologia ed urologia Pediatrica, dei rappresentanti del Dipartimento materno infantile dell’ A.O.U. policlinico di Messina. Una due giorni ha sottolineato Chimenz concepita per offrire un confronto costruttivo per la gestione di piccoli pazienti che necessitano di trattamenti multispecialistici. A moderare l’evento l’ avv. Silvana Paratore legale impegnato da anni nelle attività di volontariato dei reparti pediatrici che ha dato lettura del messaggio dell’ Assessore regionale alla Sanità dott.ssa Giovanna Volo assente per impegni istituzionali che ha rivolto l’ auspicio per il buon andamento dei lavori . Presenti per i saluti istituzionali il prof. Giuseppe Navarra direttore del dipartimento universitario di patologia umana dell’Università adulto e dell’ età evolutiva G.Barresi dell’ Università di Messina; il prof. Carmelo Romeo direttore del dipartimento. assistenziale materno infantile dell’ A.O.U. Policlinico ;il Presidente della Società italiana di nefrologia pediatrica dott. Andrea Pasini. A seguire le sessioni di lavori per un confronto multidisciplinare volto a delineare scenari e prospettive di cura nei bambini affetti da patologie renali.

Nella I sessione presieduta dal prof. Carmelo Salpietro e moderata dalla prof.ssa Mariella Valenzise si è trattata l’ importanza della nutrizione nel paziente critico. Il Professore Claudio Romano in collegamento video ha evidenziato come il paziente nefropatico abbia la necessità di avviare una nutrizione completa che non sia utile solo a garantire l’ adeguato intake calorico ma fornisca quei nutrienti necessari per l’ espletamento delle funzioni enzimatiche di organi nobili come il rene. Il prof. Pecoraro dell’ Ospedale Santobono di Napoli ha sottolineato il ruolo centrale del rene nel mantenimento dell’ equilibrio idroelettrolitico e acido/base , ovvero nel mantenimento dell’ omeostasi.

La II sessione ha trattato i temi del trattamento dialitico e del trapianto renale. In particolare il dott. Enrico Verrina ha approfondito la indicazione della scelta del trattamento dialitico, sottolineando i pro e i contro dell’ emodialisi e della dialisi pediatrica. A seguire il dr.Coco ha approfondito la tematica delle infezioni che complicano il decorso clinico del paziente in dialisi . A seguire la dott.ssa Elisa Benetti ha incentrato la propria lettura sul trapianto renale analizzando l’ iter diagnostico strumentale per l’ intervento in lista e la gestione del bambino nel follow-up post trapianto. La sessione è stata conclusa dal dott. Carcione che ha presentato i dati in pazienti trapiantati seguiti presso l’Università U.O. di nefrologia pediatrica diretta dal prof. Chimenz. Interesse ha suscitato la prolusione della prof.ssa Eloisa Gitto . A seguire i contributi sulla gestione multidisciplinare del bambino con malattie renali rare dei prof. ri Francesco Emma , Mariella D’ Alessandro, Malgorzada Wasniewska, Giovanni Duro. Sulla gestione del bambino con glomerulopatia sono intervenuti il Presidente della Società italiana di Nefrologia pediatrica Andrea Pasini, Giovanni Conti , Francesca Diomedi Camassei. Nella giornata di sabato si è invece discusso di rene e patologie neurologiche con Giovanni Mosiello; di gestione del bambino con cakut dalle infezioni delle vie urinarie alla diagnosi alla terapia con i contributi di Giovanni Montini e Girolamo Mattioli. Hanno infine concluso i lavori discutendo della patologia cistica renale : diagnosi e controversie terapeutiche , il direttore dell’ U.O.S.D

di nefrologia pediatrica con dialisi Prof. Roberto Chimenz e il dott. Salvatore Arena. Preziosi i contributi di diversi specializzandi in pediatria dell’ Università di Messina. Presenti in veste di presidenti di sessione e moderatori lavori scientifici i prof.ri Carmelo Fede, Sebastiano Cacciaguerra, Paolo Monardo, Domenico Santoro, Tommaso Aversa, Corrado Ciro, Giuseppe Crisafulli, Salvatore Cannavo’, Antonio Musolino, Gabriella Di Rosà, Giorgio Ascenti, Carmelo Romeo, Francesco Squadrito, Salvatore Bragho’, Francesco De Luca.

I lavori si sono conclusi con i ringraziamenti del prof. Chimenz a relatori e discenti ed a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’ evento.