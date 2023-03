Messina: restituita alla città la riqualificata via Malvagna | FOTO

StrettoWeb

Il Sindaco Federico Basile ed il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello hanno presenziato all’inaugurazione di via Malvagna a Messina, recentemente oggetto di interventi, nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbana di alcune vie cittadine. I lavori di riqualificazione urbana delle vie Cicerone, Malvagna e vico I Peculio, questi ultimi di prossimo inizio, sono consistiti nella sistemazione dei marciapiedi esistenti e nella realizzazione di nuovi marciapiedi, della condotta acque meteoriche con il convogliamento delle acque piovane, di pozzetti e cavidotti per la successiva collocazione dell’impianto di pubblica illuminazione, di una nuova sede stradale con l’utilizzo di basole in pietra lavica, precedentemente rimossi da lavori sulle sedi stradali cittadine, e di opere di arredo urbano.

“Una strada di collegamento pedonale a ridosso di Piazza Duomo lasciata in stato di abbandono per anni e che grazie al progetto di riqualificazione della Giunta De Luca, oggi abbiamo inaugurato nella sua completa riqualificazione. Andiamo avanti insieme“, afferma il sindaco Basile.