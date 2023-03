Messina: pugno duro della Polizia Municipale, rimosso un Suv parcheggiato sulle strisce pedonali

StrettoWeb

Forse il pugno duro che il comune di Messina attraverso la polizia municipale sta mettendo in atto, servirà per far capire agli incivili che, il rispetto delle regole comportamentali, servono per rendere la città più civile e vivibile. Nel centro città, all’incrocio tra la Via Garibaldi e la Via Francesco Crispi, la polizia municipale con l’ausilio di un carro attrezzi, ha appena rimosso un suv parcheggiato sulle strisce pedonali a ridosso, tra l’altro, di uno scivolo per disabili: probabilmente il proprietario era comodamente seduto al bar o di fronte, nell’ufficio postale. Questo potrebbe essere un buon segnale per tutti coloro che, invischiandosi delle leggi, pensano di poter fare tutto quello che vogliono, anche a discapito non solo della città ma anche, delle persone più fragili. Una città che vuole riconquistare il suo ruolo non solo in Italia ma anche in un contesto europeo, visto che si trova al centro del mediterraneo, non deve più consentire atti di inciviltà che offendono la dignità di tutti coloro che, giornalmente lavorano nell’interesse della comunità.

Se vogliamo elevare il livello culturale di una città spesso mortificata e depauperata delle sue eccellenze, bisogna dire basta a tutti gli abusi, qualunque sia la loro natura e “pedalare” verso il raggiungimento di obiettivi “normali” ma significativi.