Messina: provvedimenti viabili in alcune zone della città

Dalle ore 8 di lunedì 20 alle 17 di martedì 21, saranno effettuati lavori di pulizia della condotta fognaria di acque nere in via del Pozzo, nel tratto in corrispondenza del numero civico 1. Pertanto, al fine di consentirne ad AMAM l’esecuzione, saranno vietati la sosta 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e il transito veicolare, provvedendo a deviare i veicoli in via Peschiera.

Lavori di manutenzione di un tratto di marciapiede in via Consolare Pompea

Da lunedì 20 marzo sino al 21 aprile 2023, dalle ore 7.30 alle 17, per singoli tratti di intervento realmente cantierati, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato monte di via Consolare Pompea, nel tratto compreso tra le vie Torrente Sant’Agata e Delio Cantimori. Il provvedimento è stato disposto per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione del marciapiede.

Pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche: da martedì 21 a venerdì 24 divieti di sosta in tratti di strade cittadine

Proseguiranno da martedì 21 sino a venerdì 24, nella fascia oraria 6-18, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM in alcuni tratti di strada del territorio comunale. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati:

martedì 21, nelle vie Fabrizi, Faranda, tra le vie Porta Imperiale e Battisti, Mario Giurba, Cernaja; mercoledì 22, nelle vie Principe Umberto (villaggio Salice), Franco, Calarco, Morabito e Stefanori; giovedì 23, nelle vie Annibale, dalla traversa II Annibale a via Comunale Camaro, e Caltanissetta; venerdì 24, in via Colleoni.

Parcheggio d’interscambio a raso Palmara: le limitazioni viarie

Nell’ambito dei lavori di realizzazione del Parcheggio d’interscambio a raso Palmara, sono previsti provvedimenti viabili, al fine di delimitare le aree di cantiere per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso pedonale protetto dalla larghezza minima di un metro sulla carreggiata stradale di via Del Santo, nel tratto in adiacenza all’area di parcheggio Palmara. Pertanto il Servizio Mobilità Urbana ha disposto il senso unico di circolazione, in direzione di marcia mare-monte, nel tratto di via Del Santo, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, di entrambi i lati del tratto di via del Santo, il limite massimo di velocità di 30 km/h in via del Santo e l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) e la direzione obbligatoria a sinistra nella strada di collegamento tra le vie del Santo e Palmara, in corrispondenza dell’intersezione con via del Santo, e l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) e la direzione obbligatoria a destra in via Volturno, in corrispondenza dell’intersezione con via del Santo.

I divieti di sosta per attività di potatura alberature a partire da martedì 21

Proseguono da martedì 21 marzo gli interventi di potatura di alberature da parte di MessinaServizi Bene Comune in varie strade cittadine, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione. Da martedì 21 al 5 aprile 2023, nella fascia oraria 6-14, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nel quadrato di villaggio Aldisio.

Da mercoledì 22 al 5 aprile 2023, nelle fasce orarie 7-17 e 20-6, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nella zona centro-sud, nelle vie Vittorio Emanuele (lato mare), in entrambi i lati delle vie Santa Marta, San Salvatorello, Industriale, piazza Masuccio, Porta Imperiale, Santa Cecilia bassa, interno viale San Martino e viale San Martino, da via San Cosimo a via Vittorio Veneto. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.