Messina, che impresa! Balde-gol, KO il Pescara di Zeman e scatto salvezza | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Impresa Acr Messina! Turno infrasettimanale favorevole alla squadra dello Stretto, il cui cammino in questo girone di ritorno, dall’avvento di mister Raciti e dei colpi da 90 di gennaio, è da vertice. Dopo il pari in casa del Monterosi, in questo mercoledì pomeriggio è arrivato il successo contro il Pescara di Zeman, terza forza del girone C di Serie C. Il mattatore? Il solito Balde, vero e proprio uomo-gol degli ultimi mesi. L’attaccante dei peloritani ha raccolto un assist dalla destra in contropiede di Ragusa, battendo il portiere ospite col piattone e sfruttando la decisiva deviazione di un difensore avversario.

Con questo successo il Messina fa uno scatto importantissimo in ottica salvezza, avvicinandosi al 15° posto, l’ultimo utile per la salvezza diretta, che dista solo due punti. Raggiunta quota 33 punti, con la Gelbison a 35. Il risultato di oggi è meritato: squadra di casa decisamente più in palla degli ospiti e capace di creare diverse occasioni tra primo e secondo tempo, fino alla difesa del vantaggio senza grandi rischi. Di seguito la classifica aggiornata.

Classifica Serie C Girone C

Catanzaro 80 Crotone 66 Pescara 52 Picerno 50 Foggia 49 Audace Cerignola 48 Monopoli 45 Juve Stabia 41 Potenza 41 Avellino 39 Latina 39 Virtus Francavilla 39 Giugliano 37 Taranto 37 Gelbison 35 Turris 34 ACR Messina 33 Monterosi Tuscia 32 Viterbese 26 Fidelis Andria 24