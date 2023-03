Messina, è caos parcheggi: “entro la fine dell’anno chiusi tutti i cantieri”

StrettoWeb

Traffico insostenibile e lamentele continue dei cittadini messinesi a causa di vari lavori in corso. L’ingegnere Silvana Mondello, responsabile unico del procedimento, rassicura durante il consiglio comunale: “tutti i lavori per i parcheggi dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. Alcuni sono in dirittura d’arrivo come il cantiere sul viale Europa Centro che sarà chiuso entro la fine del mese mentre è concluso quello di San Cosimo in attesa di collaudo. In fase di completamento anche il parcheggio Europa est”.

Presenti durante l’assise anche il sindaco Federico Basile ed il vicesindaco Salvatore Mondello.