Messina: non funziona il bancomat di Runci

I cittadini della frazione di Runci a Santa Margherita a Messina, ci segnalano che, da diversi giorni, il bancomat collocato presso l’ufficio postale, non è funzionante. Tale disservizio crea non pochi problemi ai residenti che, per qualsiasi tipo di operazione, debbono recarsi fuori zona. Alla direzione centrale delle poste è stata inviata dettagliata segnalazione precisando anche che, le poche volte in cui il servizio è funzionante, salta il collegamento e non è possibile completare la procedura.

Sempre alla direzione provinciale è stata chiesta la sostituzione di questo bancomat con uno di più recente costruzione, così come già effettuato in altre sedi, oltre al potenziamento del collegamento di rete. Speriamo che, essendo un servizio pubblico, il problema possa essere risolto nel più breve tempo possibile.