Il Comune di Messina presente alla mostra “Trent’anni sul filo della Storia” a Roma

Domani, sabato 18, in occasione del trentennale dell’Associazione Arte e Costumi Marinesi, il Sindaco Federico Basile è stato invitato alla cerimonia di inaugurazione della Mostra di abiti rinascimentali che si terrà a Roma, nei suggestivi spazi della “Galleria Colonna”, ubicata nell’omonimo Palazzo, attuale residenza di don Prospero Colonna, discendente diretto di Marcantonio Colonna uomo di fiducia di don Giovanni d’Austria.

Nella fattispecie, la figura del figlio di Carlo V che collegata al tradizionale evento dell’agosto messinese la “Rievocazione dello spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria”, è stato motivo di compiacimento da parte dell’Associazione di Marino per la presenza del Sindaco Basile ad un momento culturale anche nella veste di Sindaco della città di Messina quale partner e co.fondatrice della rete euromediterranea “Sulle rotte di Lepanto. Il Primo cittadino, per la concomitanza con altri impegni istituzionali ha delegato a partecipare, l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, che si trova a Roma per impegni personali. La mostra, caratterizzata da abiti di alta sartoriale artigianale ispirati al XVI secolo, vedrà esposti anche i costumi che annualmente sfilano nel mese di agosto in città durante la manifestazione dello sbarco di Don Giovanni d’Austria, oggi accreditata dal Ministero dei Beni Culturali.