Messina: mercoledì l’inaugurazione del Centro medico sportivo riabilitativo dell’Università

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sarà inaugurato mercoledì 29 marzo, alle ore 10.30 presso la Cittadella sportiva, il Centro medico sportivo riabilitativo dell’Università di Messina, che riprenderà le sue attività dopo circa 3 anni di stop. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il Delegato allo Sport e coordinatore del CdL in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, prof. Daniele Bruschetta, il coordinatore del CdL in Scienze motorie sport e salute, prof. Gioacchino Calapai e alcuni atleti e studenti UniMe in rappresentanza delle squadre di Volley e di Pallanuoto della SSD UniMe.