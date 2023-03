Messina: litiga con il fratello ed evade dai domiciliari, arrestato

StrettoWeb

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione. Nel corso dei servizi di perlustrazione, i militari dell’Arma hanno notato, in orario notturno, un uomo che si aggirava nel centro di Santa Teresa di Riva, con fare sospetto e, dopo un breve pedinamento, giunti a distanza ravvicinata, hanno riconosciuto l’uomo, estradato di recente dalla Germania ed attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno quindi bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Il 32enne si sarebbe giustificato riferendo ai Carabinieri di essersi allontanato dall’abitazione dopo aver litigato con il fratello.

L’arrestato è stato quindi condotto davanti al Giudice presso il Tribunale di Messina, che dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ha ripristinato a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.