Messina, la Fondazione ITS Albatros celebra la Giornata Regionale della Dieta Mediterranea

Venerdì 10 febbraio 2023, si è celebrata la Giornata Internazionale dei Legumi, istituita nel 2018 dalla FAO, per promuovere la coltivazione e il consumo dei legumi e, di conseguenza, costruire un sistema alimentare più sostenibile.

Purtroppo a causa dell’allerta meteo dello scorso 9 febbraio non è stato possibile svolgere la “Cucinata” di “Pasta e Fagioli … con l’Olio”, attività prevista il 10 febbraio, ed è stato così deciso di programmare nuovamente l’evento, facendolo coincidere con la Giornata Regionale della Dieta Mediterranea di martedì 21 marzo.

Si celebra allora, per la prima volta in Sicilia, la Giornata Regionale della Dieta Mediterranea – istituita con la Legge Regionale n.12 del 2022 prima firmataria Angela Foti – per sostenere e promuovere uno stile di vita sostenibile, il rispetto della terra e l’espressione della convivenza di culture diverse che sono anche citati come parte dell’approccio locale ai principi della MedDiet – anche per promuovere la coltivazione e il consumo dei legumi e, di conseguenza, costruire un sistema alimentare più sostenibile.

In questo contesto, l’Istituto Tecnico Superiore Albatros di Messina martedì 21 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00, diventa il palcoscenico ideale per rappresentare questa alleanza strategica tra l’agroalimentare, la salute, la gastronomia e la sostenibilità.

La giornata, ospitata all’interno dell’Auditorium “Paolo Bitto”, si articolerà in tre momenti:

· il primo, esperienziale, con il laboratorio offerto dall’Associazione “Legumi Siciliani” APS;

· il secondo, seminariale, curato dall’Associazione AssoCEA Messina APS in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina Nodo InFEA – diretto da Giuseppe Cacciola – e Slow Food Sicilia nell’ambito del Progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0, che trasmetterà informazioni utili sui legumi: botaniche, salutistiche, ambientali, culturali, sociali;

· il terzo, degustativo, curato dal Docente esperto di cucina salutistica della Fondazione Albatros nella persona di Katia Zanghì, anche componente dell’Associazione Italiana Cuochi. Con la supervisione della Docente, i corsisti dell’ITS Academy faranno assaggiare ai partecipanti “Pasta e Fagioli … con l’Olio”.

“L’ITS Albatros si è subito attivato – dichiara il presidente della Fondazione, la prof. Antonella Sidoti – accogliendo l’invito di Francesco Cancellieri, per organizzare questa giornata speciale, dedicandola ai giovani in formazione. Stiamo investendo nella direzione giusta, educando le nuove generazioni al valore del cibo e in particolare dei Legumi Siciliani, all’interno del paradigma della Dieta Mediterranea, che coniuga gusto e salute, economica e sviluppo sostenibile”.

Si ringraziano i Dirigenti Scolastici dell’I.C. Enzo Drago e Albino Luciani ed i Dirigenti Scolastici dell’I.I.S. G. Minutoli Sezione Cuppari e dell’I.I.S. Antonello con i Docenti Referenti, per aver consentito la partecipazione degli Studenti, i veri protagonisti della giornata.

Saranno presenti, tra gli altri, Angela Foti, Giuseppe Cacciola, Vincenzo Piccione, Nino Mostaccio, Giuseppe Cuffari e tutto lo Staff della Fondazione ITS Albatros con Francesca Cerami ed in collegamento lo Staff del Progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0 (FCR2.0) … ed altri ospiti a sorpresa.

Un ringraziamento particolare all’azienda Materlandsrl ed a Terravecchia Legumi per la fornitura dei legumi Siciliani della loro linea “Sole e Gusto di Sicilia”.

La Cucinata di Pasta e Fagioli … con l’Olio è una iniziativa del progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0 (www.futuricittadiniresponsabili.it) coorganizzata da AssoCEA Messina APS con il Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina diretto da Giuseppe Cacciola ed in partenariato con altri enti pubblici e privati.