Messina: incivili lasciano sacchi di spazzatura davanti alle isole ecologiche

L’inciviltà a Messina non ha limiti. Nonostante i continui controlli della Polizia Municipale gli incivili non mancano mai, ne si pongono il problema dell’inquinamento che arrecano alla città in cui vivono.

Un’azione incivile è successa ieri nei pressi dell’isola ecologica di Gampilieri – chiusa perché domenica festivo – ma irrilevante per alcuni cittadini messinesi che non si sono posti il problema ed hanno lasciato sette sacchi di spazzatura fuori dall’area.

“Ieri alcune persone senza preoccuparsi che il centro di raccolta di Giampilieri fosse chiuso, si sono sbarazzati di un’intera casa lasciando all’esterno 7 sacchi NERI di rifiuti non differenziati e vari suppellettili (tavolino, sedie, etc). I trasgressori sono stati raggiunti grazie all’accertamento effettuato dal personale della sezione ambientale della Polizia Municipale che con l’ausilio delle telecamere sono risaliti anche al proprietario dell’abitazione. Gentilmente rispettiAMO Messina!!!”. E’ quanto pubblicato sul proprio profilo facebook dal sindaco di Messina, Federico Basile.