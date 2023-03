StrettoWeb

Oggi, intorno alle 17:40, i Vigili del fuoco del distaccamento di Patti, in provincia di Messina, sono intervenuti nella strada provinciale di Ficarra, per estinguere un incendio di un furgone. La squadra giunta sul posto ha estinto tutte le fiamme, ma il mezzo era ormai distrutto totalmente. Non risultano danni a persone.

Prima di tornare in caserma, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area circostante.