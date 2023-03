Messina: incendio in un deposito di materiale elettrico, intervengono i Vigili del Fuoco

StrettoWeb

I Vigili del fuoco del Comando di Messina oggi, intorno alle ore 11:30, sono intervenuti nel quartiere di Bordonaro, per un incendio sviluppatosi in un deposito di materiale elettrico. Sul posto sono state fatte convergere la prima partenza, con autopompa e Pick-up e una autobotte pompa. Dall’arrivo delle squadre VVF sul posto non risulta vi siano persone coinvolte. Dopo avere provveduto al minuto spegnimento il personale VVF intervenuto è rientrato in caserma intorno le ore 13.30.