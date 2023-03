StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Paura sull’A20 sulla Messina-Palermo al casello di Divieto dove un furgone, che trasportava attrezzature elettroniche, per cause ancora in corso di accertamento, è andato in fiamme.

Il tutto è avvenuto intorno alle 7:20 ed immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali si sono adoperati per spegnere l’incendio.