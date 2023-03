Messina, Giornata della Donna: tutte le FOTO della mostra “Women Take Care”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una Giornata Internazionale della Donna tutta protesa ad evidenziare il lavoro che due terzi dei dipendenti dell’Irccs Piemonte di Messina svolge tutti i giorni sia tra i reparti che nelle attività di ricerca ed amministrative. Una passione che passa anche attraverso la famiglia, l’impegno sociale e l’attività professionale; un equilibrio indispensabile messo a disposizione per salvare tante vite umane e a curare coloro che si trovano in una condizione di depressione e sconforto perché affette da diverse malattie.

Dodici scatti che ritraggono altrettante donne protagoniste nelle diverse attività svolte nell’Ospedale; una delicatezza ed una generosità che il maestro Francesco Mento ha immortalato e trasferito a quanti, percorrendo il corridoio centrale del nosocomio, vi accedono cercando in primis un sorriso accogliente e poi una vera e concreta professionalità.

Francesco Mento, fotografo che ormai svolge la sua attività professionale a Parigi, “confessa di aver abbandonato momentaneamente la pellicola e utilizzato il digitale perché, quando gli è stato commissionato questo lavoro – “WOMEN TAKE CARE” – “Le donne si prendono cura” – il tempo era breve e quindi, diventava più semplice e veloce transitare sulla tecnologia”. Il direttore amministrativo Maria Felicita Crupi, ideatrice di questa iniziativa, “ha pensato di fare un omaggio a tutte le donne dell’Irccs Piemonte che, hanno intrapreso il percorso verso una effettiva parità di dignità. Rispetto e dignità – afferma la Crupi – è ciò che le donne chiedono, non semplici consessioni fine a sé stesse, ma riconoscimento della professionalità e del ruolo di donna”. Concludendo, la Crupi ritiene che “il cambiamento culturale avviene per step, bisogna percorrere tutti queste tappe per poter ritenere questo problema definitivamente risolto”.

Il Direttore sanitario dell’Irccs Piemonte Pippo Rao ha voluto sottolineare come “un ospedale, per l’ennesima volta, sia diventato vetrina di aspetti che non riguardavano solo la mission istituzionale, cioè luogo dove la sofferenza è l’elemento determinante e, attraverso la sofferenza, ciò che uomini e donne mettono in campo: passione, competenza, sacrifici e professionalità”. In questo luogo, dice Rao, l’Irccs Piemonte “ha voluto dare un segnale di speranza e non è un caso se lo ha fatto attraverso le donne e nella giornata internazionale della donna”.

Celebrare le donne, prosegue Rao, “non significa assolvere ad un mero adempimento formale ma, dare ruolo e valore a chi rappresenta un valore aggiunto, dove il lavoro quotidiano si mischia alle difficoltà, alle sofferenze, ai drammi di chi necessita dell’ospedale e dell’opera professionale”. Per l’ennesima volta, conclude Rao, “l’ospedale diventa una sorta di casa di vetro che si apre alle realtà della vita, che sta fuori dalle mura di un ospedale, e, quotidianamente contamina l’agire”.