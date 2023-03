Messina: domani la presentazione del libro “Diario di Guerra di Giulio Santoro”

StrettoWeb

In occasione dell’80° anniversario dei bombardamenti a Messina nei ricordi di uno studente di Scuola media, presenti il Sindaco Federico Basile e il Rettore dell’Università degli Studi di Messina Salvatore Cuzzocrea, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra presenterà domani, mercoledì 29, alle ore 17, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, il libro “Diario di Guerra di Giulio Santoro”. Il volume, curato da Vincenzo Caruso, è edito da Di Nicolò Edizioni. Ai Saluti Istituzionali del Rettore Cuzzocrea e del Sindaco Basile, seguiranno gli interventi di Renato Colosi, Presidente Regionale ANVCG; Andrea Bruno, coordinatore regionale ANVCG; e dell’Assessore alle Politiche Culturali Vincenzo Caruso. Programmate le testimonianze ed i racconti delle persone che hanno conosciuto il prof. Giulio Santoro. Modera l’evento il giornalista Attilio Borda Bossana.

GIULIO SANTORO

Giulio Santoro, testimone con questo Diario, della sua lunga ed appassionata vita, si è prodigato come Medico senza frontiere ante litteram, protagonista di audaci missioni umanitarie in Africa, nonché in Cambogia a curare i bambini feriti dalle mine anti-uomo ed in Sud America, sempre fiero della sua laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita a 22 anni presso l’Ateneo peloritano. Uomo di innumerevoli interessi e di vasta cultura, spaziando dalla fotografia alla musica, dalla storia patria alla filatelia, dalla passione per il mare che condivise, come medico sportivo specializzato in fisiopatologia dell’immersione, con i più rinomati campioni, da Enzo Maiorca a Jacques Mayol, Francisco Ferreira Pipìn, Gianluca Genoni, Alejandro Ravelo e Gabriele del Bene, al paracadutismo, alla vita circense, ai rapporti personali con l’astronauta sovietico Jury Gagarin, primo uomo lanciato nello spazio con la missione della Vostok 1.