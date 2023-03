Messina: domani la presentazione del libro “Catemoto De Luca II, lo Zar di Fiumedinisi”

StrettoWeb

Un viaggio tra le modalità comunicative di Cateno De Luca, da candidato sindaco a primo cittadino sino alle ultime elezioni regionali. Le dirette social da casa, a Fiumedinisi, le canzoni, le pernacchie e gli attacchi agli avversari politici. Una evoluzione continua quella dell’ex sindaco di Messina che il giornalista Emilio Pintaldi ha studiato ed analizzato nel suo secondo saggio “Catemoto De Luca II, lo Zar di Fiumedinisi”, pubblicato da Casta Editore.

Un libro che affronta a 360 gradi la comunicazione di De Luca, ma non solo e che sarà oggetto di discussione dell’incontro organizzato dalla Cisl Messina nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione delle periferie per domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 18, presso il Centro Polisportivo Giovanni XXIII in via Palermo 557 a Ritiro. L’autore Emilio Pintaldi, giornalista di Rtp e conduttore della trasmissione Scirocco, dialogherà con il giornalista Francesco Triolo e con il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi.