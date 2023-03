Messina: domani inaugurazione della riqualificata via Malvagna

StrettoWeb

Il Sindaco Federico Basile e il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello presenzieranno domani, martedì 21, alle ore 11, all’inaugurazione della via Malvagna, recentemente oggetto di interventi, nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbana di alcune vie cittadine. All’incontro con la stampa parteciperanno il Direttore dei lavori Carmelo Costanzo, il RUP Giovanni D’Aquino e rappresentanti della ditta esecutrice dell’appalto. I lavori di riqualificazione urbana delle vie Cicerone, Malvagna e vico I Peculio, questi ultimi di prossimo inizio, sono consistiti nella sistemazione dei marciapiedi esistenti e nella realizzazione di nuovi marciapiedi, della condotta acque meteoriche con il convogliamento delle acque piovane, di pozzetti e cavidotti per la successiva collocazione dell’impianto di pubblica illuminazione, di una nuova sede stradale con l’utilizzo di basole in pietra lavica, precedentemente rimossi da lavori sulle sedi stradali cittadine, e di opere di arredo urbano.