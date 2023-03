Messina: domani al Palacultura l’evento “Torna indietro nel tempo”

StrettoWeb

Domani, venerdì 10 marzo, alle ore 17, al Palacultura di Messina nella Sala Rari della Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”, alla presenza del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, si terrà l’evento “Torna indietro nel tempo…con i ‘cunti’ siciliani”. L’iniziativa consiste in un ritorno al passato attraverso il racconto di fiabe e favole siciliane di Antonella Marascia, che ha raccolto le storie di famiglia in questo libro “i cunti”, utilizzando il suo dialetto di Mazara del Vallo e traducendolo in italiano in un volume corredato da disegni.

Coordinerà la manifestazione Maria Pirrone, ricercatrice e volontaria SCN, che dialogherà con l’autrice e presenterà il libro insieme a Francesca Mignemi, esperta di letteratura per ragazzi, accompagnate dalle letture di Nicolò Arena e Giovanna Quartarone.