Messina: Dafne Musolino nominata componente della commissione di vigilanza Rai

“Alla senatrice di Sud chiama Nord Dafne Musolino nominata componente della commissione di vigilanza Rai, vanno gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni per il nuovo impegno”. Lo dichiara Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord commentando la nomina in commissione di vigilanza Rai della senatrice Dafne Musolino. “Auspichiamo che la Rai inizi a rispettare davvero il pluralismo senza piegarsi esclusivamente alle logiche di chi governa, ignorando i partiti che sono entrati in parlamento”, rimarca De Luca.

“Ad oggi, ad esempio, la presenza di Sud chiama Nord, che alle elezioni politiche ha preso l’1% nazionale eleggendo due parlamentari, in Rai è praticamente nulla, mentre altri partiti del nostro stesso peso politico, vedi Noi Moderati, riempiono i palinsesti Rai”, conclude De Luca.