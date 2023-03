Messina: il Comitato Villetta Sanò organizza un incontro di democrazia partecipata

StrettoWeb

Il Comitato Villetta Sanò, da sempre attivo nelle dinamiche di attualità, organizza un incontro per discutere del Regolamento Comunale per la democrazia partecipata.

Ai microfoni di StrettoWeb – il presidente Maria Valbruzzi – afferma: “Il comitato Villetta Giuseppe Sanò nasce nell’estate del 2022 tra un gruppo di abitanti prevalentemente di Torre Faro per partecipare al bando per la Democrazia Partecipata che ogni anno i comuni siciliani devono pubblicare per consentire ai cittadini di proporre come spendere una quota delle somme trasferite dalla Regione ai comuni. Abbiamo così costituito il comitato e promosso una serie d’iniziative, in piazza e tramite i social, per raccogliere consensi intorno alla nostra proposta di ristrutturare la villetta di via Scuole a Torre Faro e dedicarla a Giuseppe Sanò, un attivista ed ex consigliere di quartiere morto drammaticamente durante una immersione nelle acque dello Stretto”.

“La nostra proposta è arrivata prima con circa 380 voti ed il comune ha avviato le procedure per la ristrutturazione della villetta secondo le nostre indicazioni. Se tutto andrà bene i lavori dovrebbero essere conclusi entro l’anno. La partecipazione al bando ci ha fatto notare alcuni punti deboli del regolamento comunale che limitano la partecipazione dei cittadini. Da qui l’idea di proporre modifiche al regolamento e che presenteremo all’incontro di mercoledì“.

Come si legge in un comunicato, mercoledì 22 marzo alle 16:30 nella sede del CESV – Centro Servizi per il Volontariato di Messina – si discuterà del Regolamento comunale per la democrazia partecipata insieme alle associazioni messinesi. L’incontro è organizzato, in collaborazione con Spendiamoli Insieme, dal “Comitato Villetta Sanò”, vincitore del processo di democrazia partecipata 2022 con un progetto che prevede la ristrutturazione della Villetta di fronte alla scuola di Torre Faro da intitolare a Giuseppe Sanò, ex consigliere di quartiere, scomparso prematuramente nel maggio del 2020. L’obiettivo degli organizzatori è quello di condividere una proposta di aggiornamento dell’attuale Regolamento, approvato nel 2019 su iniziativa del M5S e dell’ex consigliera Cristina Cannistrà, che norma la procedura per la realizzazione di progetti ideati e votati dalla cittadinanza sul territorio messinese grazie a fondi regionali.

Il Comitato, con la partecipazione al processo di democrazia partecipata 2022, ha sperimentato che il regolamento non è adeguato alle normative sopraggiunte che già in passato erano state rilevate da “Spendiamoli Insieme”, sia riguardo alla votazione dei progetti che alla pubblicità dei risultati e degli sviluppi successivi.

Durante l’incontro di mercoledì 22 Marzo sarà analizzata questa esperienza per condividere una proposta di aggiornamento del documento, con le modifiche necessarie a rendere i processi di coinvolgimento della cittadinanza più funzionali, trasparenti e accessibili a tutte e tutti.

Questa proposta sarà in seguito presentata all’Amministrazione Comunale ed al Consiglio comunale nell’ottica della collaborazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione, con l’auspicio che possa essere tenuta in considerazione e magari già applicata a partire dall’anno in corso per rendere più facile per la cittadinanza partecipare al processo di destinazione dei fondi resi disponibili grazie alla legge regionale sulla democrazia partecipata.