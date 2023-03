Messina: chiusura al transito delle rampe di Papardo-Sperone-Università

StrettoWeb

La III Direzione – Viabilità Metropolitana – della Città Metropolitana di Messina con ordinanza n.18/2023 dispone la chiusura temporanea al transito, per esecuzione di lavori di scarifica e bitumatura, delle rampe in entrata ed in uscita di Papardo-Sperone-Università sulla SP 43/bis Panoramica dello Stretto, nel Comune di Messina, nei giorni: 24/03/2023 e 27/03/2023 dalle ore 06:30 alle ore 18:00.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori. In caso di emergenza dovrà essere garantito, se possibile, il transito per i mezzi di soccorso.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo:

◦ direzione Me-Ganzirri anticipare l’uscita al km. 4+850 Marotta – Guardia e/o posticipare l’uscita al km.9+300 salita Frantinaro;

◦ direzione Ganzirri-Me posticipare l’uscita al km. 6+000 discesa Principe.