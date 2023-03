Messina, il cast del film “L’Infiltrato” e l’Avis insieme per la donazione di sangue

StrettoWeb

Dopo i sold out dell’anteprima del 30 dicembre scorso, il lungometraggio “L’Infiltrato”, scritto e diretto dal regista messinese Antonio Giaimo, ritorna a Messina e sarà proiettato domenica 12 marzo alle ore 20:30 al Cinema Lux. La proiezione del film sarà preceduta da un incontro che sarà presentato dall’avv. Silvana Paratore a cui parteciperanno il Presidente dell’Avis di Falcone Orazio Minutoli, i soci dell’associazione italiana volontari del sangue e i rappresentanti della Fasted Messina Onlus, federazione associazioni siciliane di Talassemia emoglobinopatie e drepanocitosi.

L’intero cast del film composto da giovani attori emergenti della Sicilia e di altre regioni, tra cui diversi napoletani e da due grandi attori del Cinema Italiano come Bruno Torrisi e Benedetto Lo Monaco (che saranno presenti in sala), promuoveranno in quella sede la campagna di donazione del sangue. A seguire sarà illustrato lo spoiler e spiegato il film la cui storia è quella di un ex mafioso che decide di collaborare con la Polizia pur di non perdere la figlia Aurora (Gaia Cotugno), con vicende e personaggi che si alternano in un divenire di immagini che riprendono alcuni dei posti più suggestivi della città di Messina.

Un progetto ideato, voluto e concepito, in stretta collaborazione e sinergia , da Antonio Giaimo, Frenk Arena, Nadia Impoco, Antonio Ursida, con l’apporto tecnico di Giovanni Torre (GtStudio Recordings Publishing) che si è occupato della parte audio – video.