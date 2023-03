Messina, che tragedia: cade da 8 metri e muore, a breve sarebbe diventato papà

StrettoWeb

Una vera e propria tragedia si è consumata a Messina. Un 42enne, Nino Cilona, è morto al Policlinico di Messina dopo essere precipitato da circa 8 metri mentre stava lavorando. L’uomo, di Barcellona Pozzo di Gotto, era stato ricoverato sabato. Al dolore per l’episodio si unisce anche il fatto che a brevissimo Nino sarebbe diventato padre. La sua compagna, infatti, è incinta.

“Sto scrivendo l’esposto, proprio in questo momento – dice il legale della famiglia Cilona, l’avvocato Antonino Aloisio, come si legge su Repubblica – E mi sto basando su ciò che è stato detto ai familiari di Nino Cilona, nel momento in cui sono stati chiamati. E sui dati che sto estrapolando dal suo telefono. Posso dire ben poco, al momento, se non che, a quanto pare, aveva ricevuto incarico per un elaborato peritale”.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. Uno di questi è dell’APD OrSa PromoSport di Barcellona Pozzo di Gotto: “L’intera Società Orsa Promosport e tutti i suoi componenti e giocatori si stringe al proprio dolore e a quello della famiglia a cui porge le condoglianze, per la prematura scomparsa del nostro amico, compagno di squadra, dirigente Nino Cilona. Sappi che sarai sempre ricordato e al nostro fianco, come lo sei sempre stato per aiutarci e sostenerci!”.