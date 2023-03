Messina, il Ministro Bernini inaugura l’anno accademico: “questo Ateneo ha un grande futuro”

StrettoWeb

Si sta svolgendo presso l’Aula Magna del Polo Papardo, la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 dell’Università di Messina. Dopo i saluti istituzionali e la relazione del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, sono intervenuti Simona Calabrese e la giovane iraniana Sara Borji , rappresentanti degli studenti. L’inaugurazione dell’Anno Accademico proseguirà con il conferimento del Dottorato di Ricerca honoris causa in Biologia applicata e Medicina sperimentale alla dott.ssa Diana Bracco, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Bracco e già Vicepresidente Ricerca e Innovazione di Confindustria. La Lectio magistralis ha avuto come tema “Presente e futuro della medicina personalizzata e dell’imaging di precisione”. La Laudatio è affidata alla prof.ssa Maria Cristina Messa, Ordinaria di Diagnostica per immagini e Radioterapia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Presente all’evento, il Ministro dell’Università, Anna Maria Bernini: “è un’inaugurazione di anno accademico nel segno della competenza e professionalità perché questo è un ateneo che ha storia e grande futuro”. Poi l’esponente del Governo Meloni conferma: “stiamo lavorando all’apertura della facoltà di medicina e chirurgia che non sarà una apertura indiscriminata ma sostenibile, compatibile con il mondo del lavoro e quindi in coordinazione è implementando le scuole di specializzazione. Ci stiamo lavorando con il Crui e la conferenza di Stato e regioni”. Infine arriva la proposta di Bernini: “un Erasmus italiano per garantire la mobilità degli studenti universitari tra Nord e Sud”.

Il Rettore Salvatore Cuzzocrea, ha sottolineato: “vorrei evidenziare che negli ultimi anni abbiamo aumentato il numero di studenti di dottorato, avviato 17 nuovi corsi di laurea e raddoppiato il numero di brevetti e di startup; a oggi abbiamo in corso progetti su bandi competitivi per un valore di oltre 5 milioni di euro”.

Nel corso della cerimonia il Coro di Ateneo e l’Orchestra Conservatorio “Arcangelo Corelli” hanno eseguito degli intermezzi musicali.