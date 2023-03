Messina: Basile ha incontrato i piloti vincitori del Campionato Enduro e Minienduro 2022

StrettoWeb

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Zanca, presente l’Assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, il gruppo di giovani piloti messinesi di Enduro e Minienduro che si sono distinti per i risultati conseguiti, nell’ambito dei Campionati, Italiano Enduro Under 23 & Senior, Regionale Minienduro, e Regionale Enduro Sprint per la stagione sportiva 2022. Il primo cittadino nel complimentarsi con gli atleti per i risultati sportivi raggiunti che contribuiscono a dare lustro alla città di Messina, ha posto l’accento sul valore dello sport come componente fondamentale della crescita dei giovani “dietro ogni vittoria o risultato importante – ha detto Basile – c’è impegno e dedizione e occorrono tanti sacrifici per essere non soltanto dei campioni ma anche cittadini migliori. Un grazie quindi per quello che fate ed un enorme in bocca al lupo per l’imminente avvio del Campionato 2023”.

Al team di piloti, accompagnato dal delegato provinciale FMI Daniela Antonuccio e dal presidente del Moto Club dello Stretto Antonio Romeo, il Sindaco Basile ha consegnato una targa ai primi classificati, ed una pergamena quale attestato di merito a coloro che hanno conseguito il secondo e terzo posto sul podio. Nell’ordine hanno ricevuto la targa con la scritta “Con orgoglio e soddisfazione per l’eccellente risultato sportivo conseguito”, Giuliano Mancuso categoria senior 450 e 3° assoluto; Gioele Scibilia categoria 85 senior; Salvatore Mangano categoria 85 junior; e Riccardo Repici categoria 65 cadetti. Il “Riconoscimento per il meritevole risultato raggiunto” riportato sulle pergamene è stato consegnato agli atleti, Simone Pantò 3° posto categoria 65 cadetti; Gabriele Abbiate 3° posto categoria 85 junior; Natale Miduri 2° posto categoria junior 2t; Salvatore Navarra 3° posto categoria 50; Antonino De Salvo 3° posto ca-tegoria 85 junior; Giole Scandurra 3° posto categoria 125; e infine anche un gadget civico a Giacomo Manganaro. I ragazzi hanno invece omaggiato Basile con una maglietta della loro Associazione sportiva.