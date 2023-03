Messina: attivati i Posti Fissi di Polizia al Policlinico e al Papardo

StrettoWeb

A partire da oggi, la Questura di Messina attiva nelle ore diurne i Posti Fissi di Polizia presso gli ospedali cittadini Policlinico e Papardo, al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza del personale sanitario e fornire un ulteriore punto di riferimento per l’utenza.

L’iniziativa, che si inscrive in un più ampio progetto voluto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è stata sin da subito discussa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e recepita dalla Questura di Messina, che – d’intesa con l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” e l’A.O. Papardo – a seguito di sopralluoghi e riunioni con gli Enti interessati, ha garantito l’operatività dei Posti Fissi di Polizia a decorrere dal mese di marzo.

I suddetti Posti Fissi – presso i quali sarà presente personale della Polizia di Stato – saranno allocati nei locali messi a disposizione dalle stesse Aziende Ospedaliere e coordinati direttamente dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina.