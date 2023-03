Messina, approvato regolamento TARI. Cacciotto: “venga garantito servizio spazzamento”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Nella giornata di ieri è stato approvato il tanto discusso regolamento TARI dalla maggioranza del Consiglio Comunale, espressione dell’Amministrazione Comunale. Per dovere di cronaca il Consiglio della Terza Municipalità aveva espresso parere contrario alla proposta fornendo le proprie motivazioni.

Archiviato questo passaggio, sarebbe opportuno che l’Amministrazione Comunale ed in particolare la Messina Servizi Bene Comune, con la stessa tenacia che ha contraddistinto questi ultimi passaggi della nuova TARI, garantisse, una buona volta, il servizio di spazzamento a tutti i cittadini ed in tutte le zone, ovviamente per competenza, della Terza Municipalità. Già perché riceviamo, come Municipalità, continue lamentele di diversi cittadini che a fonte del pagamento di tasse, rivendicano un servizio di spazzamento assente da troppo tempo o assai spesso troppo saltuario“. È quanto dichiarato da Alessandro Cacciotto, Presidente della Terza Municipalità di Messina.

“Nei mesi scorsi avevamo chiesto alla Messina Servizi il piano spazzamento della Municipalità, inoltrato richieste sul punto, per dare un contributo alla distribuzione del servizio sul territorio, ma senza avere alcun riscontro.

La cosa purtroppo non mi meraviglia tenuto conto che da parte della Presidente della Messina Servizi c’è spesso stata una collaborazione istituzionale solo di facciata, disattendendo, oltre il regolamento sul decentramento funzionale, anche l’essenza dei rapporti istituzionali. – si legge nella nota – In ogni caso mi auguro che l’Amministrazione Comunale voglia porre un rimedio a questa situazione che mortifica quotidianamente tanti cittadini e diverse zone della Municipalità garantendo a tutti, in eguale misura, il servizio di spazzamento, anche perché in una città, degna di questo nome, a parte il “salotto buono”, ci sono anche le altre stanze“.