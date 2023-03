Messina: 14enne investita in Viale Boccetta, è grave

StrettoWeb

Grave incidente in Viale Boccetta, nella città di Messina, dove una 14enne è stata investita da un auto mentre attraversava la strada. Lo scontro è avvenuto questa mattina sotto l’occhio dei passanti i quali, vedendo la ragazza a terra, sono accorsi per aiutarla. Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato d’urgenza la giovane al Policlinico per un trauma facciale. Sul luogo è intervenuta anche la sezione Infortunistica della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso.